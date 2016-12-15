Sultan Abdülhamid Han Bulvarı açıldı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan, 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nda incelemelerde bulundu.

Sultan Abdülhamid Han Bulvarı inceleme gezine AK Parti MKYK Üyesi ve Eski Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı.

Yol kot farkı çalışması ile asfalt çalışmasının tamamlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bin 366 üretim tesisli ve 50 bin çalışanı ile Organize Sanayi Bölgesi’ne 3. Alternatif yol olacak olan 3 km uzunluğundaki Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nda güvenli, seri ve akışkan bir trafik için yol çizgisi çalışmasının da tamamlandığını söyledi.

Sultan Abdülhamit Han Bulvarının altyapısının tamamen tamamlandığını, üst yapısının da tamamlanarak ve kot farkının giderildiğini, istinat duvarların tamamlandığını, refuj ve elektrik hatlarının döşendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin en önemli ana arterlerinden birisini hayata geçiriyoruz. 60 iş makinesi ile ekiplerimiz gece gündüz demeden gayretli bir çalışma sergiliyorlar. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne Osman Kavuncu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarlarına ilaveten 3. bir yol olarak OSB 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan 3 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir yol açıyoruz. Sultan Abdülhamid Han Bulvarı yeni planlama ile Şehit Mehmet Tansel Caddesi’ne de bağlanacak. Yol kotu tamamlandı. İstinat duvarları yapıldı. Altyapı çalışması tamamlanıp hizmete açıldı. Şehrimize, ilçemize ve çok değerli, yüz akımız sanayicilerimize şimdiden hayırlı olsun.” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir şehrin bütün olarak gelişmesinin en önemli şartının planı ve seri ulaşım ağı olduğunu, özelikle alternatif yolların çok önemi bulunduğunu belirterek, “Melikgazi belediyesi şehir merkezi ile organize sanayi bölgesindeki bu üçüncü alternatif yolu açarak ekonomik yatırımlar da katkı sağlamış olmaktadır.” ifadelerini kullandı.





İHA

