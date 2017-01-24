Sultan Abdülhamid Han Bulvarı'ndan Günde 6 Bin 400 Araç Geçiyor Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne İnecik Mevkisi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Osman Kavuncu Bulvarı’ndan ayrı olarak 3. alternatif yolun vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne 3. alternatif yol olan Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nın özellikle PİK saatler denilen sabah 07.00 ile 08.30 ve akşam 17.00 ile 18.30 arası yoğun kullanıldığını kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkisini birbirine bağlayan, 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yolun kısa sürede tercih edilen yol olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi’ne 3. alternatif yol ile ilgili olarak şunları söyledi:

" Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne Osman Kavuncu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarlarına ilaveten 3. bir yolu hizmete açtık. 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bu yolda 18 metrelik yol kot farkı da giderildi. Heyelan için istinat duvarları örüldü. Yağmur tahliye kanalları ile orta refuj oluşturuldu. Işıklandırıldı. Pik saatlerinde bu yoldan yapılan araç sayımında günde 6400 araç geçiş yapmaktadır. Bunların 600 ‘ü otobüs ve servis aracı, 1700 kamyonet, 450 TIR, 3100 hususu binek oto ile muhtelif 550 araç olmak üzere günlük kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu rakamlar yolun ne keder gerekli ve yerinde yapıldığının bir göstergesidir"