Sultan Sazlığı, yeni evlenen çiftlerin gözdesi oldu

Erciyes Dağı'nın kuzeyinde şehir merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri oldu. Eşsiz doğa manzarası nedeniyle düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin ilk tercihi arasında bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'ne düğün konvoyu ile birlikte gelen Tevfik ve Kevser Kılınç çifti de bol bol fotoğraf çektirdi. Düğün konvoyunda bulunanlar ile davul-zurna eşliğinde oynayan gelin ve damat, yeni evlenecek olan çiftleri Sultan Sazlığı'nın eşsiz manzarasında düğün fotoğrafı çektirmeye davet etti.

İHA

