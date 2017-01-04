Talas Meclisi toplandı Talas Belediyesi yeni yılın ilk Meclis toplantısını yaptı. Toplantıda 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Meclis toplantısı şehitler için dua edilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıda Talas Belediye gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini denetlemek üzere denetim komisyonu seçimi yapıldı. Gizli oylama ile yapılan seçimde 2’si AK Partili meclis üyesinden 1‘i Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesinden olmak üzere 3 üye seçildi. Yapılan gizli oylamada AK Parti adına Esat Doğan, Ali Sağlam ve MHP adına Ali Karabulut yapılan seçimde oy çokluğuyla seçildi.

Kayseri’de geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bombalı saldırıyı kınayarak sözlerine başlayan Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Provokasyona gelemeden bu zor günleri huzur içerisinde atlatacağız inşallah. Rabbim bu ülkenin önünü kimsenin kapamasın izin vermesin. Türkiye emniyet güçleriyle, askeriyle, vatandaşlarıyla bu süreci en iyi şekilde yürütecek ve Türkiye’nin bekası için, kalkınması için mücadele edeceğiz. 2014-2015-2016 Talas için dolu geçen bir yıl oldu. Vaatlerimizin hepsini inşallah gerçekleştiriyoruz. Sadece vaatlerimiz değil, ötesine geçtik. Nitelikli hizmet yapmak isteyen bir belediyeyiz. Alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

İHA

