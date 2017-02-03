Talas nüfus artışında rekor kırdı Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TÜİK verilerine göre ilçelerinin bu yıl da Kayseri’nin en hızlı nüfus artışıyla rekor kırmaya devam ettiğini söyledi. Talas’ın nüfusu, 2015 yılında 137 bin 933 iken, 2016 yılında yüzde 5 artışla 144 bin 803’e yükseldi.



Talas’ı artış hızından dolayı tek çocuk bekleyen annenin üçüz sahibi olmasına benzeten Başkan Palancıoğlu, “Talas nüfus artışıyla yine rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye’deki nüfus artışına baktığımızda Talas’ınki oldukça fazla. Geçtiğimiz yıl Kayseri genelindeki nüfus artışı 21 bindi. Bunun 11 bini, yani yüzde 50’den fazlası Talas ilçemizde olmuştu. Ben Talas’ı anlatırken tek çocuk bekleyen annenin üçüz sahibi olmasına benzetiyorum. 2016 yılı nüfus artışına baktığımıza yüzde 5 artışla yine Kayseri’nin en kalabalık, en hızlı nüfus artışı olan ilçelerinden birisi oldu. 18 bin olan Kayseri nüfus artışının 7 bini Talas’tan. Yani 16 ilçesi olan Kayseri’nin toplam nüfus artışının neredeyse yarısı 15 ilçeden geri kalanı da Talas’tan karşılanmış oldu.” dedi.

Talas’ın dinamik yapıya sahip bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Palancıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Talas’ta genç nüfus ve memur nüfus oldukça fazla. Ama 2017 yılında bu nüfus artışını karşılayacak şekilde hizmetlerimiz en iyi şekilde devam ediyor. Yeni gelen vatandaşlarımıza da Talas’a hoş geldiniz diyorum. İnşallah Talas nitelikli imar planlarıyla bundan sonra da yeni gelen nüfusu ağırlamak için gayretli çalışmalarına devam edecek. 2017 yılının huzur, refah ve sağlık içerisinde geçmesini temenni ediyorum.”

İHA

