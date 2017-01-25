Talas’ın yeni imar revizyonu hazırlandı Talas Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek ve 40 yıllık yapılaşmasını kapsayacak imar revizyon çalışmasını tamamladı.

İki yıl süren imar planının sadece Kayseri’ye değil, Türkiye’ye de yenilikler sunacağını belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ayrıca bu çalışma ile kentsel dönüşüm problemlerinin de çözüleceği müjdesini verdi.

Başkan Palancıoğlu, imar revizyon çalışmasını ilk olarak Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu üyelerine anlattı. Planı başkanlık toplantı salonunda görsel sunumla tanıtan Başkan Palancıoğlu, ilgili kurumların onayıyla bu yıl içerisinde uygulamaya geçeceklerini söyledi.

Talas’ın imar durumu ile ilgili yaklaşık 2,5 yıldır çalıştıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Talas’ın imar revizyonunu ihale etmiştik. İhaleyi alan firma ile yoğun bir şekilde çalışma sürdürdük. Bu çalışma büyük bir gizlilik içerisinde, hassasiyet ve titizlik içerisinde gerçekleştirildi. Çalışmanın son aşamasına geldik. Büyükşehir Belediyemiz, bakanlık ve ilgili kurumların onayı ile inşallah çalışmanın büyük kısmı tamamlanmış olacak. Tabi burada Büyükşehir Belediyemiz İmar Komisyonuna teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı değerlendirecekler. Revizyonla ilgili düşüncelerini, görüşlerini sunacaklar. Bu konuda yapılan çalışmayla diğer eksiklerin de giderilerek 2017 yılı içerisinde özellikle eski yapı blokların kentsel dönüşüm bekleyen vatandaşlarımıza büyük bir müjde olacak. İnşallah burada büyük bir sorunu çözecek yeni yapılaşmaların önünü açacak şekilde eski yapı bloğunun temizlenmesini sağlayacak imar çalışması oluyor.” dedi.

40 YILLIK SOSYAL DONATILAR HAZIRLANDI

Başkan Palancıoğlu, Talas’ta en son 1990’lı yıllarda büyük kapsamlı genel imar revizyonunun yapıldığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Şimdi de görev süremiz içerisinde 2014’ün sonundan itibaren başladığımız bir çalışmayı sonlandırmak üzereyiz. İnşallah bu çalışmanın Talas’ın birikmiş imar sorunlarının birçoğunu halledeceğini düşünüyorum. Bunun için hazırlandı, örnek bir plan oldu. Zannediyorum sadece Kayseri için değil, Türkiye için de yenilikler, güzellikler sunacak bir plan. Burada önemli olan Talas’ın nüfus artışıydı. Biz Talas’ın nüfus artışını en güzel yönetecek bir şekilde imar planı hazırladık. Dolayısıyla göreve geldiğimiz günden itibaren okulların, camilerin, sağlık ocaklarının sayısının parklarla ve yollarla birlikte arttırılması, ihtiyaçları yönetecek şekilde çalışma yaptık. Bu kapsamda önümüzdeki 30-40 yıl için gerekli olacak okul, cami ve sağlık ocağı gibi tüm sosyal donatı alanları rahatlıkla sağlanmış oluyor.”

SİTELEŞMEYLE DAHA KULLANIŞLI YAPILAR OLUŞACAK

Bu imar planı revizyonu kapsamında yeni bütüncül parklar ve otopark düzenlemelerinin de yer alacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Özellikle kapalı otoparkların yapılması teşvik ediliyor. Siteleşmenin önü açılacak. Hepsinden önemlisi nitelikli yapılar ortaya çıkacak. Binaların dükkan ve giriş yüksekliklerini artırarak daha güzel bir hale gelmesini sağlayacağız. Bunun gibi güzel farklı uygulamalarını imar planında hayata geçirmiş olacağız. Ben emeği geçen başta belediye personelimiz olmak üzere meclis üyelerimize ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.