Taner Yıldız’tan Vali Taşyapan’a ziyaret

Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve İl Başkanı Zahir Soğanda ile makama geçen Yıldız, burada büyükşehir belediye başkan vekilliği görevi dolayısıyla başarı dileklerinde bulunduğu Vali Taşyapan ile bir süre görüştü.

Vali İbrahim Taşyapan da, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’a ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.

İHA