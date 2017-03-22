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Taner Yıldız’tan Vali Taşyapan’a ziyaret

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Van Valisi İbrahim Taşyapan’ı ziyaret etti.

Taner Yıldız’tan Vali Taşyapan’a ziyaret
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Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra beraberindeki AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ve İl Başkanı Zahir Soğanda ile makama geçen Yıldız, burada büyükşehir belediye başkan vekilliği görevi dolayısıyla başarı dileklerinde bulunduğu Vali Taşyapan ile bir süre görüştü.
Vali İbrahim Taşyapan da, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’a ziyaretlerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek teşekkür etti.

İHA

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