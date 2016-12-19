"Terör hepimizi endişelendiriyor" Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İstanbul ve Kayseri’de yaşanan terör olaylarına değinerek, "Sadece memleketimiz değil, Ortadoğu ve İslam alemi adeta yanıyor." dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi Sivas İl Başkanlığı tarafından kentteki bir restaurantta düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Karamollaoğlu, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kayseri'deki saldırının, İstanbul'daki patlamaların ardından ayrı bir endişeye yol açtığına dikkati çeken Karamollaoğlu "Bu hadiseler bizi endişelendiriyor. Özellikle terör hadiselerine baktığımızda sadece PKK terörüyle 32 yıldır mücadele ediyoruz. 1984 yılında başladı. Ondan önce de ASALA vardı. O da yaklaşık 8 yıl kadar devam etti. Bizim dışişleri mensuplarımızı katlettiler. Sonra sanki görev devri yapıyorlarmış gibi onlar ayrıldı ve siyasi olarak mücadelelerine devam ediyorlar. Kendileri ise Türkiye'deki emellerini gerçekleştirebilmek için yeni bir dönem başlattılar. Son zamanlarda bu çok yoğunlaştı. Sadece memleketimiz değil, Ortadoğu ve İslam alemi adeta yanıyor. PKK'yla önce dağda çatışmalar sürüyordu. Yol kesiyorlardı, köy basıyorlardı, sonra şehre indiler. Şehirlerimiz tahrip oldu. Eğer biz bunun arka planını araştırıp anlamazsak sadece şu meydana gelen terör olaylarını önlemek için, yapacağımız çalışmalar ve gayretler bir fayda vermez" şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu daha sonra "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" sunumunu gerçekleştirdi.

İHA

