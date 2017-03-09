Toplu taşımanın kalbi Kayseri’de atacak

Konferansta, toplu ulaşımda kurumsallaşma ele alınacak. Sektörün en önemli konularından biri olan kurumsallaşma, konferansta reform kavramıyla birlikte değerlendirilecek.



Mustafa Çelik: “Toplu ulaşımda entegrasyonu sağladık”



UITP Türkiye Konferansı’na ikinci kez ev sahipliği yapacaklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Günümüzde şehirlerin yaşam kalitesini belirleyen en önemli ölçütlerden biri de ulaşım ağının sürdürülebilir gelişimi. Kayseri’de bunu sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Toplu ulaşımda entegrasyonu sağladığımız tekerlekli ve raylı sistemin yanı sıra kısa adı KAYBİS olan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi İşletmesi ile de uluslararası kalite standartlarında, örnek hizmetler sunuyoruz. Kayseri’de toplam 1099 araçla hem kent içinde hem de ilçelerimize uluslararası kalite standartlarında toplu ulaşım hizmeti sunuyoruz. Hafif raylı sistemimiz 34 kilometreyi buldu ve bu ağla kentin dört yanına ulaşıyoruz. Bugün geldiğimiz bu noktada, 2011 yılında “Toplu Taşımacılığın Finansmanı Organizasyonel ve Yasal Yapı” konulu toplantısına ev sahipliği yaptığımız UITP’nin de önemli katkıları olduğunu vurgulamak isterim. O gün ele alınan konular, ortaya konan fikirler bizim ufkumuzu genişletti. Bugün geldiğimiz noktayı planlamamızı ve daha da önemlisi gerçekleştirmemizi sağladı” dedi.



Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da konferansla ilgili yaptığı açıklamada; “Bizim için her şeyden önce ‘insan’ ve ‘insani değerler’ geliyor. İnsanın yaşam kalitesi, mutluluğu, huzuru için kendi alanımızda yapabileceklerimiz daimi hedefimiz olarak hep en yukarıda duruyor. 7’nci UITP Türkiye Konferansı’na da bu anlayışla yaklaşıp, bu toplantıyı daha iyi hizmet için yapabileceklerimizi dünyanın bu alanda en önemli isimleriyle birlikte araştırmak, konuşmak için değerli bir fırsat olarak görüyoruz. Ev sahipliğini üstlendiğimiz UITP Türkiye Konferansı, büyük önem verdiğimiz AR-GE çalışmaları için de ciddi bir kaynak niteliği taşıyor” dedi.



UITP Türkiye Konferansı’na 200 delege katılacak



Türkiye UITP Konferansı’na Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden toplu taşımacılık işletmecileri, merkezi idareler, yerel yönetimler, endüstri kuruluşları, araştırma merkezleri, akademisyenler ve danışmanlar katılacak. Yaklaşık 200 delegenin iştiraki beklenen konferans, bugün Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



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