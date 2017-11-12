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Turancılar birleşti

Turancılar Toplumcu Düşünce ve Eğitim Derneği, Köroğlu Ötüken, Ötüken Turancı Toplumcular , Çanakkale Ötüken, Hatay Ötüken, İstanbul Turancılar, Kayseri Ötüken, Kömen Turancılar ve Konya Ötüken Derneklerinin birleşmesiyle kurulan ve genel merkezi Kayseri olan Turancı Dernekler Federasyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Turancılar birleşti

 Toplantıya kurucu dernek başkanları ve delegeleri yanında çeşitli il teşkilatlarının da yöneticileri gözlemci olarak katılım gösterdiler.
 Toplantıda birçok konu ele alınıp, dernek başkanlarının ortak iradesiyle karara bağlandı. Bu konuların en öne çıkanları ise; federasyonun temsil ettiği kitlenin büyütülmesi ve üye dernek sayısının arttırılması hususu oldu.
 Toplantının ardından bir açıklama yapan Turancı Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Önalır şunları söyledi:
“Bugün 9 kurucu derneğimiz ve manevi olarak yanımızda olduğunu hissettiğimiz bütün teşkilatımızla beraber Türk tarihinde bir eşi daha görülmemiş olan, günümüze kadar gelen süreçte meydana çıkarılmış en büyük Türkçü yapının, Turancı Dernekler Federasyonu'nun kurulmasının sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Yerel Türkçülükle başlayıp, dergi temsilcilikleriyle devam eden ve daha sonra dernekleşmeye başlayan teşkilat yapımızı bugün resmi bir federasyon haline getirmiş bulunuyoruz. Bu gurur bütün Genç Atsızlar'ındır.”
Federasyon gibi büyük bir yapıyı bünyesinden çıkarabilen Genç Atsızlar'ın geleceğiyle alakalı ortaya çıkan dedikodulara da cevap veren Kemal Önalır,”'Bu yapı, siyasete girmemeyi, partileşmemeyi Genç Atsızlar'ın bir tercih olarak gördüğünün en açık delilidir. Türkiye'de nice insanlar partiler kurmuş, iktidara oynamıştır fakat çoğu bu iş için gerekli olan teşkilat sayısına ulaşamadan partisine kilit vurmak zorunda kalmıştır. Genç Atsızlar mevcut yapısıyla bu işi yapabileceğini fakat o kirli tezgâha düşmeyi tercih etmediğini göstermiştir. Biz, siyaset ve demokrasi ile alakalı söylemlerimizi hiç değiştirmeden bugüne kadar gelmiş bir teşkilatız. Bundan sonra da ilk koyduğumuz hedeflerde aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu yolda siyasete yer yok.” şeklinde konuştu.
Kurum Haberi
 

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