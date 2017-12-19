Turizmciler Kayseri’yi keşfetti

“Kayseri’yi Keşfet” programı turizmcilerin de Kayseri’yi her yönüyle keşfetmesine vesile oldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) bünyesindeki önemli firmaların yöneticileri Kayseri’nin bu denli güzelliklerle dolu olduğunu fark etmediklerini söylediler.



TÜRSAB Gap Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı ve Gaziantep Zeugma Turizm Sahibi Figen Akan, bugüne kadar Erciyes’e gruplar getirdiklerini; ancak Kayseri içinde gezi programı yapmadıklarını hatırlatarak, “Kayseri’nin çok güzel bir tarihi dokusu olduğunu fark ettim. Bundan sonra misafirlerimizi sadece Erciyes’e getirmeyeceğiz, Kayseri'yi de gezdireceğiz. Erciyes'e yapılan yatırımları çok beğendim. Çok ciddi ve güzel bir kayak merkezi yapılmış. Ben bu kadar büyük ve güzel olduğunu gerçekten bilmiyordum” dedi.



Geziye katılan Duru Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Duru da özeleştiri yaparak “50 yılı aşkın turizmle meşgulüm; ama Kayseri'yi bu kadar yakından tanımamışım. Bu güzel bölgede turizmle ilgili her türlü potansiyel var. Bunu işletemiyorsak bu tamamen bizim kabahatimiz olacaktır. Burada çok dinamik bir belediye başkanı, olaylara yatkın bir vali var ve ileri gelenlerin hepsi turizme gönül vermiş durumda. Bizlerin de yardımıyla önce Türkiye içerisindeki yurttaşlarımıza Kayseri'yi tanıtmamız lazım. Daha sonra yurt dışı fuarlarla Kayseri'nin üzerine yatırım yapmamız lazım. Tanıtım Kayseri için çok önemli ve çok gerekli” diye konuştu.



TÜRSAB Gastronomi Komitesinden Metin Süherkan da gezinin çok güzel geçtiğini ve tam bir keşif yaptıklarını söyledi. Birçok farklı lezzeti tatma şansı bulduğunu vurgulayan Süherkan, “Herkesin bildiği gibi Kayseri'nin mantıdan ve pastırmadan ibaret olmadığını gördük. Fırında yapılmış lezzetler ve Selçuklulardan kalan lezzetlerinizi görüyoruz. Fırın Ağzı kebabınızı ve Arabaşı yemeğinizi yedik. Kendi adıma söylüyorum oldukça keyif alıyorum” dedi.



(Kurum haberi)



