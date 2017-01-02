Türkiye kolay pes edecek bir ülke değil Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 2016 yılının ülke açısından zor geçtiğini ancak Türkiye'nin kolay pes edecek bir ülke olmadığını söyleyerek, "Minimum son 3 yıldır belki daha öncesi de olabilir Türkiye büyük badireler atlattı.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu geride bırakılan 2016 yılını değerlendirerek vaatlerin hepsini yerine getirdiklerini, nitelikli hizmet yapmak isteyen belediye olduklarını söyledi.



Başkan Palancıopğlu, “Ülkemiz ekonomik olarak diri, vatandaşlarımız hala mutlu ve herkes işinin, görevinin yanında. Ekonomi iyi gidiyor, sosyal, kültürel hayat hala canlı. Son 3 yılda Arap Baharı şeklinde başlayan ama çetin bir kış olan tüm Arap ülkelerinin parçalanması projesi tek tek gerçekleştirildi. Biliyorsunuz Mısır’da darbe yapılarak seçimle gelmiş bir cumhurbaşkanı idam cezasına mahkum edildi, Tunus, Fas, Libya ne kadar ülkeye bakarsanız bakın hepsi karıştı. Filistin zaten yıllardır karışık, Afganistan keza öyle karışık. Irak’ı parçalama planlarında yabancı güçler başarılı oldu, bir tek Suriye kalmıştı, orayı da bölme mücadelesi içerisine girdiler ve orada da birçok kardeşimizin yaralanmasına, şehit olmasına mağdur olmasına sebebiyet verdiler. En acı olay da burada Müslüman ülkelerin duyarsız kalması. Türkiye olarak biz dimdik mazlumların yanında yer aldık, kapımızı açtık. 3 buçuk milyona yakın Suriyeli kardeşimiz buraya geldi. Tabi gençler Suriye’yi farklı bir ülke zannedebilirler ama Osmanlı zamanına dönüp baktığımızda orada yaşayanların hepsi oranın Osmanlı’nın tebaası aslında bizim akrabalık bağımızın olduğu kişiler olduğunu da vurgulamak istiyorum. Türkiye’ye yakışanı yaptık ve kapımızı açtık. 3 buçuk milyon nüfus ki bunun yüzde 53’ü 18 yaş ve altı. Genç nüfusu da buraya almış olduk. Ama bunlar tabi ki bitmeyecek; hedef Suriye, Mısır değildi. Hedef Türkiye. Türkiye’nin bölünüp parçalanması için yurtiçi ve yurtdışındaki güçler muazzam derecede çalışıyorlar.” dedi.

Talas'ta 3 yıla yakın hizmet verdiklerini kaydeden Palancıoğlu, yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. Bazı projeler hakkında bilgiler veren Palancıoğlu merkez ve kırsalda birçok projeleri vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Palancıoğlu, "Talas’ta 3 yıla yakın hizmet ediyoruz. Talas’ın vizyonunu bu süreçte değiştirmeye çalıştık. Tabi bu süreç içerisinde de vermiş olduğumuz vaatler var, projeler vardı. Bunların gerçekleşmesi için de mücadele ediyoruz. Talas, Türkiye’nin en fazla nüfus artışının yaşandığı ilçelerin başında geliyor yüzde 7-8 ile. 2015 yılında Kayseri’deki toplam nüfus artışı 21 bin, bu nüfus artışının 11 bini Talas’ta. Yani Kayseri’deki nüfus artışının yarısı Talas’ta gerçekleşiyor. Bundan dolayı da eğitim tesisleri, camiler, sağlık ocakları, yollar, park alanları tabi ki daha çok ihtiyaç duyuluyor, yetişmiyor. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden itibaren biz çalışmaları başlattık. Biliyorsunuz açılışlarını, tanıtım toplantılarını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz oldu. Göreve geldiğim günden itibaren son 3 yıldır Özhaseki Bakanımız ile başlayan Çelik Başkanımızla devam eden Büyükşehir Belediyemiz ile çok güzel bir ilişkimiz var. Hakikaten belediyeler olarak el ele verdik, sırt sırta verdik, diğer kurumlarımızı da yanımıza aldık valilik, kaymakamlık, il müdürlükleri olmak üzere Kayseri’de ahenk içerisinde çalışıyoruz. Tabi bu ahenk olmazsa hizmetlerin kesintiye uğraması söz konusu. Bunun da herkes bilincinde olduğu için süreci teşvik ediyor.” diye konuştu.

İHA

