TYB’nin Kalem Sohbetleri başladı

Türkiye Yazarlar Birliği toplantı salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirilen programa, çok sayıda Kayserili şair ve yazar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan TYB Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, TYB’nin 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir dizi etkinlikleri yapmak istediklerini, amaçlarının Kayserili yazar ve şairleri TYB çatısı altında farklı edebi ve sosyal konularda bilgilendirmek, aynı zamanda Kayserili yazarları daha iyi tanıtmak, onların birbirleriyle iletişimini sağlamak olduğunu belirtti ve Kayseri Şubesi Yönetim kurulu olarak çalışmalarının süreceğini söyledi.

Programda Kayserili Yazar- Şair Muhsin İlyas Subaşı ise “Edebiyatımızın Güncel sorunları” konusunda geçmiş ve günümüz edebiyatının tarihsel gelişimi, yazarların sorunları, Kayserili yazarların yerel yönetimlerden ne bekledikleri konusunda bilgiler verdi. Programda ayrıca Muhsin İlyas Subaşı’nın kitapları tanıtılarak şiirlerinden örnekler verildi.

Haftanın konuğu Selim Tunçbilek

Kalem sohbetlerinin bu haftaki programı 20 Ocak Cumartesi günü, TYB Kayseri Şubesi toplantı salonunda yapılacak. Şube Başkanı Selim Tunçbilek’in konuşmacı olarak katılacağı sohbette “Ortadoğu Denkleminde Türkiye” konusu ele alınacak.

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