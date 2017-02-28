Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Üçkan dönemi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin 6. Olağan kongresinde Yılmaz Üçkan bir oy farkla başkan seçildi.

Üçkan dönemi
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tiyatro salonunda gerçekleştirilen seçime başkan adayı olarak Ali Yavuz ve Yılmaz Üçkan girdi. Oy kullanma işlemleri akşam saat 17.00'da tamamlandı. Yapılan sayımlarda Yılmaz Üçkan 124, Ali Yavuz 123 oy aldı.
124 oy alan Yılmaz Üçkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı oldu.
İHA
 
 
İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.