"Ulaşım sorunu içinden çıkılmaz hale geldi"

Saadet Partisi Kayseri Kocasinan İlçe Gençlik Kolları tarafından basın açıklaması yapılarak ulaşımdaki sıkıntılar dile getirildi.

Başkanı İsmail Okay yaptığı açıklamada; “ Kayseri'mizin temel sorunları haline gelen ulaşım, gün geçtikçe şehrimizi boğmaya başladı. Bilet gişelerinin yerini alması gayesi ile altyapı çalışması yapılmadan ve birden konulan makineler arıza yaptığında alternatifi olmuyor ve cebinizde kaç TL var ise yükleme yaparak para üstü vermiyor. Diğer yandan ülkenin en pahalı ulaşımını kullanmamıza ve bilhassa şu kış aylarında toplu taşıma araçları daha sık kullanılıyor olmasına rağmen otobüslerimizde ısınma problemi yaşanmaktadır. Bu ülkeye en hayırlı ve en kaliteli hizmet anlayışını getiren Milli görüş belediyeciliğini tabiri caizse mumla arıyor ve o hizmetlere kavuşmanın özlemini çekiyoruz. Bizler Milli Görüşün tek temsilcisi Saadet Partisi Kocasinan Gençlik Kolları olarak halkımızın refahını düşünüyor "halka hizmet hakka hizmet" anlayışıyla hareket edilmesini ve bu minvalde adımlar atılmasını yöneticilerimizden rica ediyoruz. Kısa zamanda belediye ve ulaşım ile çıkarmış olduğumuz olumsuz tabloların bir an önce incelenmesi ve çözümüne yönelik sağlam adımlar atılmasını üstüne basa basa temenni ediyoruz.” dedi.



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