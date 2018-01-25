Ulaşıma kapanan 178 mahallede çalışmalar sürüyor

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Akkışla'da 2, Bünyan'da 5, Develi ve Felahiye'de 3, İncesu'da 6, Kocasinan'da 9, Pınarbaşı'nda 10, Sarıoğlan ve Tomarza'da 5, Yahyalı'da 3 ve Yeşilhisar ilçesinde 1 mahalle yolu olmak üzere toplam 52 mahalle yolu ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı. Öte yandan Akkışla'da 11, Bünyan'da 20, Develi'de 12, Felahiye'de 4, İncesu'da 2, Kocasinan'da 3, Özvatan'da 6, Pınarbaşı'nda 70, Sarıoğlan'da 28, Talas'ta 3, Tomarza'da 7, Yahyalı'da 10 ve Yeşilhisar ilçelerinde 2 olmak üzere kapanan toplam 178 mahalle yolunda ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.



İHA