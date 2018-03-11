“Ulu hakan” Talas’ta anıldı

Osmanlı padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han, vefatının 100. yılında Talas Belediyesince düzenlenen gecede anıldı. Gecede “ulu hakan”ın mimar, mühendis, siyasetçi gibi birçok özelliklerinin yanı sıra bilinmeyen yönleri de anlatıldı.
Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonundaki program, mini mehter konseri ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından program moderatörlüğünü Pelin Çift’in yaptığı, Abdülhamid Han’ın torunu Orhan Osmanoğlu ve Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu’nun yer aldığı söyleşiyle devam etti.
İlmi siyaset gibi birçok yönlerinin ele alındığı söyleşinin ardından açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘Abdülhamid Han’ı anlamak dünyayı anlamaktır’ sözünün ne kadar doğru olduğunun bir kez daha farkına varıldığını belirtti.
Başkan Palancıoğlu, “Bugün yine faydalı sosyal ve kültürel faaliyetlerden birini gerçekleştirdik. Bu program özellikle önemliydi. Çünkü Abdülhamid Han’ın aramızdan ayrılışının 100. yılı. Bu programda ilk defa Talas’ta Abdülhamid Han ile ilgili farklı yeni bilgiler anlatıldı. ‘Abdülhamid Han’ı anlamak dünyayı anlamak’ gerçekten. Özellikle günümüzde başta Suriye olmak üzere neredeyse tüm İslam coğrafyası sıkıntılar içinde. Türkiye’yi hem içerden hem dışarıdan parçalamak istiyorlar. Dolayısıyla Abdülhamid Han’ı tam anladığımızda bu sorunları çözeceğiz. Bu tür programların toplum üzerindeki etkilerinin farkındayız. İnşallah devam edecek. Nisan ayında bir sürpriz programımız daha olacak. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.” dedi.
Padişah torunu şehzade Orhan Osmanoğlu ise programın çok güzel geçtiğini ifade ederek, “Daha anlatacak çok notlarımız vardı ancak süremiz yetmedi. Diğer şehirlerde yaptığımız programlardan farklı bir gece oldu. Sanki canlı bir tv programı gibi güzel oldu. İnşallah Kayseri’de Osmanlı padişahlarıyla ilgili yeni bir programda bir araya geliriz.” diye konuştu.
Yaklaşık 2,5 saat süren ve dinleyicilerin büyük bir dikkatle takip ettiği gecenin sonunda Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konuklara çiçek takdim etti.
(Kurum haberi)