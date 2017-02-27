Uluslararası organizasyonların gözdesi Erciyes

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avroluk Erciyes Master Planı yatırımıyla uluslararası standartlara kavuşan Erciyes Kayak Merkezi, Türkiye'de yapılan uluslararası organizasyonların bir numaralı adresi haline gelmeye başladı.

Yaklaşık yüzde 90'ı tamamlanan master planının hayata geçmesinden hemen sonra 2015 Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Snowboard Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapan ve spor otoriteleri tarafından tam not alan Erciyes Kayak Merkezi, 2016 yılında ise FIS Snowboard Dünya Kupası'nda dünyanın önde gelen sporcularını konuk etti.

Sahip olduğu teknik altyapı ile Dünya ve Avrupa kupalarının Türkiye'de yapılmasını sağlayan Erciyes Kayak Merkezi, bisiklet, kayak ve snowboard başta olmak üzere birçok alanında vazgeçilmez bir kayak merkezi haline gelmeyi başardı.

Ev sahipliği yaptığı uluslararası şampiyonalardan alnının akıyla çıkmayı başaran kayak merkezinde, 4 Mart'ta yapılacak 2017 FIS Snowboard Dünya Kupası heyecanı başladı.

Organizasyona ev sahipliği yapacak Erciyes AŞ'nin genel yönetim kurulu başkanı Murat Cahid Cıngı, kayak merkezindeki organizasyonların bir çoğunun Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını söyledi.

Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin şehre ekonomik, kültürel ve sosyal olarak katkı sağlamak amacıyla başlattığı Erciyes Master Planı'nın Erciyes Dağı'nı bir kayak merkezi olmaktan çıkarıp kentin dünyaya açılan penceresi haline getirdiğini belirtti.

"İnsanlar artık bizleri arıyor"

Master planı sayesinde teknik altyapı ve sportif anlamda uluslararası standartların çok üzerinde bir kayak merkezine sahip olduklarını vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Erciyes Dağı'nı işletmeye başladıktan hemen sonra 2015 yılında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, Avrupa kupasını yaptık. Bir sene sonra da Dünya Kupası'na talip olduk. Aslında bu bizim için ümitsiz bir aşk gibiydi. Fakat Allah'ın izniyle Dünya Kupası'nı alma başarısını elde ettik ve yine bir ilke imza atarak Türkiye'de yapmış olduk. Artık uluslararası federasyonlar bize 'şampiyonaları yapacak mısınız?' diye sormaya başladılar. Organizasyon altyapımız geliştikçe, başarılı organizasyonlar yaptıkça, Erciyes'in şöhreti dünya sathına yayıldıkça bu gibi aktiviteleri almamız kolay oluyor. Daha önce peşinden koştuğumuz insanlar artık bizleri arayıp 'yapacak mısınız, yapmayacak mısınız?' diye soruyorlar."

FIS Snowboard Dünya Kupası'nın 2. kez Erciyes'te yapılacağına da değinen Murat Cahid Cıngı, bütün hazırlıkların son hızıyla devam ettiğini aktardı.

Kupa için 20 ülkeden 200'e yakın sporcunun Erciyes'e geleceğini belirten Cıngı, şu ifadeleri kullandı:

"Snowbordu en iyi yapan insanları ağırlayacağız. Bu göründüğü kadar kolay bir iş değil. Gelecek misafirlerimize Erciyes'i sevdirmek zorundayız. Teknik altyapı olarak hiçbir eksiğimiz yok. Bu organizasyon yaklaşık 2 milyar insana canlı yayınlar aracılığıyla aktarılacak. ABD, Kanada, İsviçre, Avusturya, Almanya, Fransa, Japonya, Çin, Güney Kore ve Rusya gibi kayakta çok iyi olan ülkeler katılacak. Türkiye de bu organizasyona katılacak. İnşallah madalya alırız."

AA

