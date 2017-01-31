Vali-halk bugün 3. kez buluşacak Vali Süleyman Kamçı, İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile vatandaşların taleplerinin dinlenmesi üzerine başlatılan halk buluşmalarının üçüncüsünü, bugün gerçekleştireceğini açıkladı.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşları davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti.

Kayseri merkezde yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşların talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti.

Bugün saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan ‘Halk Toplantıları’na tüm Kayserililer katılabilecek.

Kurum Haberi

