Vali Kamçı STK temsilcileri ile buluştu

Vali Süleyman Kamçı, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek Kayseri’nin toplumsal sorunlarına çözüm üretmeyi, gelecek için birlikte hareket etmeyi, daha etkin ve güçlü faaliyetler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplantıya Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Memursen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Kamçı, “ Kayseri’de faaliyet gösteren güçlü ve etkili sivil toplum kuruluşlarını temsilen geldiğiniz bu toplantıda, yürütüğünüz çalışmalara ilişkin vereceğiniz bilgiler ışığında, sizlere katkı sağlayacak hususları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu toplantı ile farklı vizyon ve misyonlara sahip 72 sivil toplum kuruluşunu, ortak değerler ve amaçlar etrafında bir araya getirerek, Kayseri’nin toplumsal sorunlarına çözüm üretmeyi, gelecek için birlikte hareket etmeyi, daha etkin ve güçlü faaliyetler yapmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere günümüzde sivil toplum kuruluşları, her geçen gün önemini ve etkinliğini artırıyor. Sivil toplum kuruluşları, insanların kendi düşüncelerini rahatça ifade etmelerine imkan sağlayarak demokrasimize de hizmet etmektedir. Düşünceleri ifade etmek için imkan sağlamasının yanında, proje üreten, sorunlara çözüm arayan, bilimsel araştırmalar yapan ve barışçıl yapısı ile hizmet eden kuruluşlar olmaları bakımından da sivil toplum kuruluşlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımız, milli ve manevi değerlerimizin korunması hususunda da önemli hizmetler vermektedir.” dedi.

Daha sonra Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri söz alarak, sorunlarını ve taleplerini Vali Kamçı’ya ilettiler.

Toplantının sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Kamçı, Kayseri’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının mevcudiyetini, etkin olmalarını ve katkılarını İlimiz adına oldukça önemli bulduğunu, imkanlar elverdiğince bir araya gelerek sorunların çözümüne yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti.

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