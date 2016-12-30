Vali Kamçı’nın eşi şehit ailelerini ziyaret etti Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya’nın ailelerini ziyaret etti.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye bölgesinde icra edilen operasyon sırasında şehit düşen Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya’nın ailesini ziyaret eden Ayşe Kamçı, ailenin acısını paylaşarak, ülkenin bekasına, barış ve kardeşliğine kast eden, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen hain odakların amaçlarına asla ulaşamayacaklarını söyledi.

Şehit ailelerinin daima yanlarında olduklarını belirten Ayşe Kamçı, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız” dedi.

Ziyarette Ayşe Kamçı’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik eşlik etti.

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