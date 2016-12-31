Vali ve belediye başkanlarından şehit ailelerine taziye Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya için düzenlenen mevlit programına katıldılar.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Kamçı, ilk olarak Kökkaya’nın, Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti.

Aileye burada bir kez daha başsağlığı dileyen Vali Kamçı, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu Valilik, kaymakamlık ve devletin bütün kurumlarının şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı yapılan toplu dua ile son buldu.

Mevlidin ardından Kamçı, şehit Osman Çelik'in Alsancak Mahallesindeki evinde düzenlenen mevlit programına katıldı.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Kamçı aileye başsağlığı diledi.

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dua edildi.

Mevlit programlarına, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları ile birlikte vatandaşlar da katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ilk olarak Kökkaya’nın Kocatepe Mahallesi’ndeki, daha sonra Çelik'in Alsancak Mahallesi'ndeki evlerine ziyarete bulundu. Büyükkılıç ve beraberindekiler şehitlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Ziyaretlerde konuşan Başkan Büyükkılıç, "Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Evladınız, bu vatan için, bu memleket için şahadet şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman sahip çıkacağız." dedi.

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