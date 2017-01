Yahyalı, Öztürk’le atağa kalktı

1961 yılında Yahyalı İlçesinde doğdu. İlkokul ve İmam-Hatip Lisesini Yahyalı’da tamamladı. 1981’de Kayseri’de İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1985-1989 eğitim öğretim yıllarında İktisat Fakültesini bitirdi. 1981-1995 yılları arasında bir yılı İl Müftülüğünde memur olmak üzere 14 yıl Diyanet İşleri Başkanlığında görev yaptı. 1995’de Kocasinan Belediyesi Personel Müdürlüğü’ne naklen atandı. 1995-2002 arasında bu belediyede yedi yıl Personel Müdürlüğü , on bir yıl Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. ‘‘Kayseri Belediyeciliği’’ olarak markalaşan Kocasinan Belediyesinde toplam on dokuz yıl çalıştı. Türkiye Belediyeler Birliği‘nin açmış olduğu onlarca ‘’Belediye Akademisi’nde belediyecilikle ilgili eğitimler aldı. Belediyeler arası işbirliği koordinasyonu ve çeşitli vesilelerle yurt dışında yerel yönetimlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.



Kocasinan Belediyemizde çalışırken çok hoşuma giden bir sloganımız vardı: “ İnsaflı yönetim israfsız belediye.” Gerçekten vizyon olarak inandığımız bir slogandı. Kendi ilçem Yahyalı’ya başkan seçildikten sonra “maliyetleri düşük tutalım ama faaliyetimiz çok olsun.” diye düşündük. Sonuçta böyle güzel ve anlamlı bir slogan ortaya çıktı. Sloganımızın içini gayet güzel dolduruyoruz. Biraz sonra icraatlarımızı anlattıkça zaten bunu göreceksiniz.Tam 34 ay oldu. “Yeni Yahyalı” yolunda hizmetlerle geçen 34 ay. Bu sürede Yahyalı’nın imajını değiştirdik. ‘Kayseri modeli’ni uygulamaya çalıştık. Göreve başladığımızda öncelikle belediyemize bir kurumsal kimlik kazandırmak istedik. Zira kimliksiz fert de, kimliksiz kurum da olmaz. Büyükşehir’e bağlanmış, vizyonunu değiştirmiş bir ilçe olarak kendimizi yenilemeliydik. İşe elle çizilmiş eski amblemimizi değiştirerek başladık. Bildiğiniz gibi bizim en büyük değerimiz tarım. Tarımda da meşhur elmamız öne çıkıyor. Yahyalı elmasının içerisine meşhur kilimlerimizin motifini koyduk. Ortak değerimiz olduğu için Erciyes dağını, maneviyatı yüksek bir ilçe olduğumuz için camimizi yerleştirdik. Yahya Gazi türbemiz var orda. Şelaleleriyle de ünlü bir ilçeyiz. Kuş cennetimiz var biliyorsunuz. Sultan Sazlığı aynı zamanda bir değerimiz. Hal böyle olunca 5-6 tane değerimizi elma motifimizin içerisine yerleştirmiş olduk.O konuda tecrübesine güvendiğimiz birisine; Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Kocasinan (ilk amblem) ve Melikgazi Belediyelerimizin amblemlerini de çizen sanatçı Abdullah Kılıç’a çalışma yaptırdık. Zaman zaman “orası olmamış, burası olmamış abi” dedik ama hakikaten hepimizin hoşuna giden bu amblem ortaya çıkmış oldu.Burası AK Parti’nin kalesi. Milli manevi değerlere bağlı, milliyetçi bir yapımız var. Zaten sağ olsun önceki arkadaşlarımız da gayretli, AK Partili belediye başkanlarımız. Ben partimiz döneminde görev yapmış 3 belediye başkanımıza da emekleri için teşekkür ediyorum. Hem Kemal beye, hem Yakup beye, hem de Mehmet beye... Onlar biraz daha alt yapıya önem vermişler, su ve kanal işlerini tamamlamışlar. Malum alt yapı ortada gözükmediği için birazcık nankör bir yatırımdır. Haliyle bize de üst yapı hizmetleri düşmüş oldu. Hızlı da devam ediyoruz elhamdülillah.Nasıl bir belediye aldık dersek; her yiğidin yoğurt yiyişi farklı, her belediye başkanımızın gayreti var. Ama biz Büyükşehir’e dahil olduktan sonra hem imaj hem de hizmet açısından Kayseri’deki belediyecilik tecrübemizi buraya yansıtmış olduk.Öncelikle İller Bankası’na alt yapıdan kaynaklı 11 milyon liralık bir borcumuz var idi. Onu Büyükşehir Belediyemiz üstlenmiş oldu. Ancak sularımız cazibe ile yani masrafsız geldiği için biz de KASKİ’yi bir o kadar masraftan kurtarmış olduk. Ayrıca birçok büyük projemizde bize destek veriyorlar.Kentsel dönüşüm kapsamında Dağbağlı mahallemizde gerçekleştireceğiz. Şu anda projeler kontroller ediliyor. Bu ay ihaleye çıkılacak. Yüzde 50’si belediyemize ait 8 hektarlık bir yerde. Ancak vatandaşlarla görüşmelerimizde çok fazla bir ilerleme kaydedemedik. Belediyemize ait 38 bin metrekarelik bir yerimiz vardı. ‘Bari birinci etabı burada uygulayalım’ dedik. İlk etap 188 konutluk bir proje.Evet. 75. yıl mahallemizde 344 konutluk bir proje gerçekleştirmişti.Yahyalı’yı Yahyalı yapacak, ilçemize yakışacak, Kayseri için de cazibe merkezi olabilecek çok önemli bir proje. 60 yıldır çözülmeyi bekliyor. Kamulaştırma bedellerini ödedik. 34 ayda toplam 4 milyon 714 bin lirayı yani bütçemizin üçte birini kamulaştırma adına vatandaşlarımıza ödedik. Yahyalı’yı daha güzel, turizmden gelir sağlayan bir ilçe yapabilmek için bu bedeli ödemek zorundaydık. Proje kapsamında Gözbaşı Mesire Alanı’ndaki 1. etabı sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı’nı içerisine alacak 2 etabı ise çok daha önemli. Yine Büyükşehirle birlikte gerçekleştireceğiz. Bittiğinde Cumhuriyet Meydanımız kültür ve muhabbet meydanına dönüşecek. İlçemizin ve Meydan’ın ortasından geçen Kocaçay’ ın sağında ve solunda yürüyüş yolları ve kent mobilyaları olacak. Bu en büyük projemizi inşallah yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.33 yılım Kayseri’de geçti. Uzun süre de belediyecilik yaptım. Bu yüzden şehrimi çok iyi tanıyorum. Malum, yanıbaşımızdaki Kapadokya onbinlerce turisti ağırlarken bunun Kayseri ayağının olmaması bizleri çok üzüyor. Kapadokya’ya gelen bir turistin Erkilet havalimanını sadece transit geçiş için kullanarak Erciyes’e uğramadan Ürgüp’e gitmesi çok acı. Bu tur programlarının kesinlikle Erciyes, Sultan Sazlığı ve Kapuzbaşı şelalesini içine alması lazım. Yani üçlü bir ayak, üçlü bir paket olması şart: Erciyes, Kapadokya, Yahyalı. Bu konuda turizmcileri, tur operatörlerini toplayarak cazip paketler sunabilmeliyiz. Zira turistler 2-3 gün sonra Peribacaları’ndan sıkılabilir. Biz de zaman zaman yurtdışına gittiğimizde bir şehirde 2 gün kaldıktan sonra sıkılıp farklı yerler görmek istiyoruz. İşte Yahyalı yerli ve yabancı turistlerin bu arayışlarına, beklentilerine cevap verebilecek bir ilçe. Çünkü burada Kapuzbaşı şelalesi, Derebağ şelalesi, Aladağlar, gelirken Erciyes ve Sultansazlığı ayrıca yaban hayatı var. Yani Yahyalısız Kayseri turizmi de, Kapadokya turizmi de olmaz, eksik kalır!Şu anda kış turizminin canlı, maksimum seviyede olduğu bir aydayız. Ama kar-kış bittiğinde bu işten ekmek yiyenler geride kalan 10 ay ne yapacaklar? Sadece Erciyesimizin mekanik tesisini, kuru dağı kimse görmek istemez.Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki ile Orman ve Su İşleri Bakanımız sayın Veysel Eroğlu’nu helikopterle bölgeye götürdük. Yapılacakları ve taleplerimizi bir sunumla izah ettik. Onlar da sağ olsun ilgili bürokratlara talimat verdiler. Bir bakıma 2 bakanımızın birden gelmesi projemizi hızlandırmış oldu. Ziyaretleri ve desteklerinden dolayı kendilerine müteşekkiriz.Büyükşehir Belediyesi Etüt Proje Daire Başkanlığımızın başkanlığında Kapuzbaşı master planı çalışmaları devam ediyor. Çünkü projede ulaşım ayağı da olacak. Malum, turizm biraz daha konfor istiyor. Araç parkı ve konaklamayla da ilgili bir düzenleme var.Şu anda 550 kişilik bir kapasitesi var ancak amatörce. Dileğimiz Karadeniz’deki gibi konaklama tesisleri yapmak ve hizmeti daha konforlu hale getirip profesyonelleştirmek…Doğalgazımız inşallah 2018 başında hizmete girecek. EPDK’nın aralarında bizim de bulunduğumuz 200 ilçeye 2018’de getirme kararını bu yıla çekme konusunda gayretlerimiz sürüyor. Develi üzeri gelecek. Zaten 25 km kaldı. Ben burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız sayın Berat Albayrak’a “15 Temmuz darbe girişiminde tanklara tüfeklere karşı koyan yiğit bir millete ancak doğalgaz konforu yakışır” dediği için teşekkür ediyorum.Merkez haricindeki ilçelerimizden şu anda sadece Bünyan’a geldi. Develi bitmek üzere. Yeşilhisar da bu yıl kavuşacak.110 kilometrelik Kayseri-Yahyalı yolunu 30 km kısaltacak bir proje. 1 saat yerine bundan sonra artık 40 dakikada Kartal Kavşağı’nda olacağız. Yani hem zamandan hem yakıttan tasarruf yapacağız. Duble yol olacak. Kamulaştırması bitti, ihalesi yapıldı. Bu yıl bitip hizmete girecek inşallah.Her zaman söylüyorum. Dolaylı ya da dolaysız 10 bin civarında vatandaşımız maden (demir cevheri) sektöründen istifade ediyor. Yani madencilik önemli bir değerimiz. Fiilen çalışan işçilerimiz var, operatörlerimiz var, kamyon şoförlerimiz var, nakliyecilerimiz ve tamircilerimiz var.Sivas Divriği’den sonra Türkiye’de rezerve olarak 2.büyüklükte demir cevheri bizde.134 bin euroluk bir Avrupa Birliği projesi başlattık. Gümüş işlemeciliği, halı ve kilimcilik gibi el sanatlarımızı geliştirmek istiyoruz.İlçemizin nüfusu az olmasına rağmen geliri fazla. Madencilik, elmacılık ve halıcılıktan çok para kazanıyoruz. Ancak halıcılık sektöründe çöküş var. Eskiden her yüz evden 99’unda halı dokunurdu. Şimdi tam tersine döndü. Şimdi yüz evden sadece bir evde halı dokunuyor. Malum, fabrika halısı ev halısından çok daha ucuz olduğu için halıcılığımızı çökertti. Ama yine de yurtdışına giderken kesinlikle Yahyalı halımızı götürüyorlar. Biz de zaman zaman yurt içi ve yurtdışı seyahatlerimizde Yahyalı halısını, Yahyalı seccadesini götürüyoruz. Bu bir değer aslında. El emeğinin, el sanatının hala değeri var diye düşünüyorum. Her tarafı yün olduğu için kıymetli bir el sanatı.Halıcılık sıkıntıya girince bir alternatif arayışı içinde gümüş işlemeciliğine yöneldik. Böylece kadınlarımız ev ekonomisine de katkı sağlamaya başladılar.Sağolsun, Büyükşehir Belediyemiz yaptırdı. Hanımlar ve gençler büyük ilgi gösteriyorlar. Birçok kültürel etkinliğimizi burada yapıyoruz. Yani ilçemizde sosyal hayatı canlandırdı. Alt tarafına 5 tane dükkân yaptık. 3 dükkanı da yeri çok kötü olan elektrik şirketine sattık. Ayrıca projeye 750 metrekare açık ve 750 metrekare kapalı otopark ekleyerek park problemini çözdük. Zira 36 bin nüfuslu ilçemizde 12 bin tescilli araç var. Yani her 3 kişiye 1 araç düşüyor. Oto park uygulamamız ücretsiz.Belediyemiz öncülüğünde başlattığımız yardım kampanyasına Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi de destek verdi. Şu ana kadar un, çeşitli gıda malzemeleri, battaniye, sünger yatak, çeşitli giysilerden oluşan 200 bin lira değerinde 7 tır dolusu yardım malzemesini Suriye’ye ve sınırımızdaki mültecilere ulaştırdık.15 Temmuz’da Yahyalı’yı görülmeye değerdi. Saat 02:00 olduğunda Yahyalı halkı tarihinde görülmedik bir kalabalıkla meydanı hıncahınç doldurarak darbeye “dur!” demiş oldu. Demokrasi nöbetinde 27 gün Cumhuriyet Meydanı’nda bekledik. Tüm hemşehrilerime, sivil toplum kuruluşlarımıza, destek veren -altını çizerek söylüyorum, destek vermeyen de oldu- siyasi partilerimizin ilçe yönetimlerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Yahyalı halkının coşku ve heyecanı gerçekten 27 gün boyunca hiç azalmadı.60 aylığına seçilmiştik. Şimdi 34. aya girdik. Belediyede günlerimiz dolu dolu geçti. Hamdolsun güzel icraatlar yaptık. İlçemizin imajını değiştirdik. Belediye hizmet binamızı yeniledik. Meydanda 14 tane dükkânı kamulaştırdık. Metruk binaları yıktık. Kamulaştırmaya ciddi ciddi paralar harcadık. Cumhuriyet Meydanımız daha da güzelleşti. Çarşıdaki tabela ve güneşliklere standart getirdik.Camilerimize çok büyük hizmetlerimiz oldu. Merkezdeki 5-6 camimizin çevre düzenlemesini yaptık. Özellikle Dedeman Camimizi lalelerle, çamlarla süsledik. Çok güzel oldu, çok beğenildi. Cenaze namazı kılınacak yerler hazırladık. Tuvaletler Kayseri’de ücretsiz, ilçelerde ücretliydi. Onu da ücretsiz hale getirmiş olduk. Bu vesileyle rahatsız olan hemşehrilerimizden de bolca dua alıyoruz.ORAN Kalkınma Ajansından 273 bin TL’lik hibe proje aldık. Bu kapsamda Derebağ Şelalemizin yoluna 33 adet kamelya koyduk. Yürüyüş yolları yaptık. Ayrıca Yahyalı’yı tanıtım cd’si ve yürüyüş rotalarını gösteren harita hazırladık.Develi kavşağına yöresel ürünler pazarı kurduk. 5 tane dükkândan oluşan, elmamızı, kirazımızı, vişnemizi, çileğimizi satabileceğimiz bir yer açtık.Okullarımıza büyük hizmetler yaptık. Bu konuda en büyük referans kaynağım referans belediyeciliğin mimarı Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ağabeyim. Bazı okullarımızın çevre düzenlemesini yaptık. TEOG Sınavında ve Siyer-i Nebi Yarışmasında başarı gösteren öğrencilerimizi ödüllendirdik.Üniversite öğrencilerimize tablet dağıttık ama akıllı telefonlar yaygınlaştığı için doğrusu çok da tutmadı. Yenilenebilir Enerji Ve Tabii Kaynaklar Meslek Yüksekokulumuzun çevre düzenlemesini yaptık. Yaz spor okulları açtık.Drone alarak Yahyalı’nın havadan taramasını yaptık. 41 mahallenin çekimlerini tamamladık. Google Earth’den daha verimli görüntüler sağladık.Elektrik kablolarını yeraltına aldık.Hastane sıkıntımız var. Bakanlık nezdinde girişimlerimiz sonucu DSİ’nin arazisinin Sağlık Bakanlığı’na devrini sağladık. Böylece hastane için 12.500 metre kare yer kazanmış olduk.4 kavşağımızı yeniden düzenledik. 100 bin liraya bir köprü yaptırdık. Arazi yollarını genişlettik. Kavacık mahallemizde çevre yolu düzenlemesi yaparak merkeze mesafesini kısaltmış olduk.Mezarlık düzenlememiz oldu. Ağaçlandırmalar yaptık. Ana caddelerimiz üzerindeki çöp konteynırları görüntü kirliliğine ve pis kokuya yol açıyordu. Kaldırdık. Her eve bir tane plastik çöp koyteynırı dağıttık.Ayrıca muhtar evi, sağlık evi, tır ve kamyon garajı, Derebağ Şelalemize de Şelale Restaurant yapıyoruz.Ben de bu anlamlı hediye ve zahmet edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyor, Oğuz Memiş beye ve tüm ekibinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.