Yahyalı’da kapalı yollar açılıyor



Belediye Fen İşleri ve İmar Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, son olarak ilçenin Çiğilli Mahallesi Kitirli Mezarlığı mevkiinde yer alan yolun açım çalışması başlattı.

Yol çalışmasını yakından inceleyen ve çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler alan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konu ile ilgili alakalı yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen belediye olarak 7/24 çalışmalarına devam ettiklerini, belediyeciliğin özveri isteyen bir hizmet işi olduğunu söyleyerek, "Belediyecilikte yaz- kış olmaz. Gece ve gündüz olmaz. Belediye başkanlarının ve personelinin mesai mefhumu olmaz." dedi. Kışla birlikte karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini, karla mücadele dışında da 18 uygulamasından kalan yolların açıldığını belirten Başkan Öztürk, "Şu an İlçemiz Çiğilli Mahallesi'nde bulunuyoruz. İlçemiz merkez mezarlıklarından biri olan Kitirli Mezarlığımızın bulunduğu bölgedeki yolumuzu açıyoruz. Yolun dışında burada bir takım güzelliklere imza attık. Mezarlığımızın ihata duvarını yeniledik. Mezarlığımıza taziye yerleri yaptık. Ayrıca mezarlıktaki otopark sorununu çözmek için çevre düzenleme çalışmamız da devam ediyor." dedi. Açıklamasında Yahyalı için hizmet etmeyi sevdiklerini ifade eden Öztürk "İnsanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir anlayışıyla, meclis üyelerimizle, encümenimizle, belediye personelimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dualar almaya devam ediyoruz. Bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak için durmak yok." diye konuştu.

Başkan Esat Öztürk, kendisi gibi düşünen ve özverili bir şekilde çalışmalarına devam eden belediye personellerine, birlik ve beraberlik içinde çalışan meclis üyelerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kurum Haberi

