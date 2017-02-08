Yahyalı’da "Meyve Ağaçlarında Budama" eğitimi

Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi çerçevesinde üreticilere 88 saat süren budama eğitimi İlçe Müdürü Serdar Alıcı, Ziraat Mühendisleri Yasin Emrah Akpınar, Hakan Yılmaz ve Mustafa Erdoğan tarafından verildi. Eğitimin sonunda eğitime katılan 55 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Ayrıca İlçe Müdürlüğü tarafından açılan Sürü Yönetimi Kursu da 120 saatlik programını tamamladı. İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden Abdullah Altınsoy tarafından verilen eğitime katılan 19 kursiyer eğitimlerini eksiksiz tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar.

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