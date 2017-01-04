Yahyalı’da yılın ilk Meclis toplantısı Yahyalı Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.

Belediye Meclis Salonunda Başkan Esat Öztürk Başkanlığında yapılan yılın ilk meclis toplantısında ikisi ek olmak üzere 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısı başlamadan önce İstanbul Ortaköy’de gerçekleşen hain terör saldırısı kınandı. Terörün din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanları öldürdüğünü belirten Başkan Esat Öztürk “ İstanbul Ortaköy’de, İstanbul Beşiktaş’ta, Kayseri’de, Diyarbakır’da, bilhassa Türkiye’de çeşitli bölgelerinde terör saldırılarıyla insanlarımızın diline, dinine ve ırkına bakmaksızın öldüren PKK, DEAŞ, YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerini kınıyoruz. Nerden gelirse gelsin bunların dinide yok, dili de yok.” dedi.

2017 yılının Yahyalı Belediyesi, Hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti için hayırlı, huzurlu bir yıl geçmesini temenni eden Başkan Öztürk “ Rabbimiz, yeni yılda ilçe olarak, ülke olarak ağzımızın tadını bozdurmasın. İnşallah 2017 yılımız, 2016 yılımızdan daha güzel geçsin. Terörsüz bir yıl olsun.” dedi.

Meclis’te Doğal Gaz’ın Yahyalı’ya getirilmesi konusunda Kayseri Gaz’a gerekli iznin verilmesi, insanların spora teşvik amacıyla amatör spor kulüplerine destek verilmesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın adının Çevreyol Caddesi’ne verilmesi, Diyarbakır’da Şehit olan Polis İsmail Mavitaş’ın adının Çiğilli Mahallesi Osmanlı Evleri’ndeki parka ve 15 Temmuz Ankara’da şehit düşen Sümer Deniz’in adının da Çiğilli Mahallesinde sokağa verilmesi gündem maddeleri görüşülerek karara bağladı.

Mecliste, 2017 yılı Denetim Komisyonu seçimi yapıldı.





İHA

