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Yaptığımız her iyi amel ibadettir!

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Aydınlıkevler Mahallesi Bilal-i Habeşî Camii’nde, aynı caminin Kur’an kursu öğretici ve öğrencileri ile cemaate tefsir dersi yaptı.

Yaptığımız her iyi amel ibadettir!
Bundan böyle her ay düzenli olarak yapılması planlanan tefsir derslerinin ilk dersinde Fatiha Sûresi’nin tefsirini yapan İl Müftüsü Şahin Güven, sözlerinin başında cami ve Kur’an kursunda büyük fedakârlıklarla hizmet eden görevlilere, ortaya koydukları çabalarından dolayı teşekkür etti.
 
Tefsir sohbetinde Fatiha Sûresi’nin öneminden bahseden Şahin Güven, çok önemli bir sûre olduğu için günde en az 40 defa namazlarımızda tekrarladığımızı ifade ederek Fatiha Sûresi olmadan namazlarımızın kabul olmayacağını söyledi.
 
Yüce Allah’ın meşru kıldığı her şeyi yapmanın ve iyi olan her amelin yapılmasının ibadet olduğuna vurgu yapan Güven, ibadetin, hayatımızın tamamını kapladığını, zaten yaratılış gayemizin de Yüce Allah’a kulluk olduğunun, bundan dolayı da yaptığımız ve yapacağımız her şeyin kulluğumuzu ilgilendirdiğinin altını çizdi.
 
Müftü Güven, Fatiha Sûresi’nde, Yüce Allah’tan, bizi dosdoğru yola iletmesini istediğimizi ve bu yolun kendilerine nimet verilen kullar olan sıddıklar, şehidler, salihler ve Peygamberlerin yolu olduğunu, bizlerin de onlar gibi bahtiyar kullardan olmamız ve bu yol üzerinde karar kılmamız için O’ndan dua ve niyazda bulunduğumuzu ifade etti.
 
Kurum Haberi
 
 
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