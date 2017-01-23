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Yarıyıl tatili umrecileri dualarla uğurlandı

2016-2017 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Sömestr tatilinde 11 günlüğüne Kutsal Topraklara gidecek olan Kayseri’den 164, Aksaray, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’tan gelen 181 olmak üzere toplam 345 umreci İl Müftülüğünce düzenlenen törenle Medine’ye uğurlandı.

Yarıyıl tatili umrecileri dualarla uğurlandı
Kayseri Havaalanı Dış Hatlar bölümünde düzenlenen programa İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, İl Müftülüğü havaalanı personeli, umreye gidecek din görevlileri, umre yolcuları ve yakınları katıldı.                                                                                
 
Program Ahmet-Ayşe İnci Camii Müezzin Kayyımı Zafer Akçakoca’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.  Daha sonra İl Müftü Güven tarafından yapılan dua ile duygulu anların yaşandığı tören, umrecilerin Medine'ye uğurlanması ile sona erdi. 
(Kurum haberi)
 
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