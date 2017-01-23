Yarıyıl tatili umrecileri dualarla uğurlandı

Kayseri Havaalanı Dış Hatlar bölümünde düzenlenen programa İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, İl Müftülüğü havaalanı personeli, umreye gidecek din görevlileri, umre yolcuları ve yakınları katıldı.
Program Ahmet-Ayşe İnci Camii Müezzin Kayyımı Zafer Akçakoca’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra İl Müftü Güven tarafından yapılan dua ile duygulu anların yaşandığı tören, umrecilerin Medine'ye uğurlanması ile sona erdi.
(Kurum haberi)
Program Ahmet-Ayşe İnci Camii Müezzin Kayyımı Zafer Akçakoca’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra İl Müftü Güven tarafından yapılan dua ile duygulu anların yaşandığı tören, umrecilerin Medine'ye uğurlanması ile sona erdi.
(Kurum haberi)