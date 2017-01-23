Yarıyıl tatili umrecileri dualarla uğurlandı 2016-2017 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Sömestr tatilinde 11 günlüğüne Kutsal Topraklara gidecek olan Kayseri’den 164, Aksaray, Nevşehir, Sivas ve Yozgat’tan gelen 181 olmak üzere toplam 345 umreci İl Müftülüğünce düzenlenen törenle Medine’ye uğurlandı.

23 Ocak 2017 Pazartesi 09:34