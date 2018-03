Yavuz Ay’dan Büyükkılıç’a ziyaret

Toplu ulaşımla ilgili konular hakkında görüş alış verişinde bulunan Oda Başkanı Yavuz Ay, “Şehrimizde 3000 servis aracı ile hizmet vermekteyiz. Şehrimize yakışır bir hizmet sunuyoruz. En büyük anlayışımız emniyet, güvenlik ve ahlaki değerlerdir. Her gün halkla iç içe bir şekilde taşımacılık hizmeti veren şoförlere yönelik projelerimiz devam edecek. Melikgazi Belediyesi ile işbirliği içinde önemli hizmetler vermeye devam edeceğiz. Esnaf dostu olan Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a gösterdikleri yakın ilgi ve her zaman yanımızda olduklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Esnaf ile iç içe bir belediye olarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç ise, “Güven tazeleyerek tekrar göreve devam eden Oda Başkanımız Yavuz Ay ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Hemen hemen her eve hizmet veren esnafımız olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız siz değerli büyüklerine emanet. Emanete sahip çıkmak müminin olmazsa olmazıdır. Onları kendi evlatlarımızın yerine koyacağız. Bu iyi niyetli yaklaşımınız güzel hizmetler yapmaya vesile olur. Bu anlayış içerisinde yavrularımıza sahip çıkacağız. Ahilik ahlakında da olduğu doğru, anlayışlı, sabırlı ve iş ahlakı tabi ki sizin en büyük felsefeniz olmalıdır. Böylelikle vermiş olduğunuz hizmetten dolayı vatandaşlarımız ile uyum içerisinde olmalısınız. Bizlerde belediye olarak esnaflarımızı seviyor ve önemsiyoruz. Esnafımızın görüşleri bizler için çok önemlidir. Onlarla istişare ederek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yatırımlarımızı titizlikle yaparak esnaflarımızın fikirlerini ön planda tutuyoruz. Hizmeti ayağa götürme felsefi içerisinde organize sanayi bölgemize alternatif bir yol olan Sultan Abdulhamid Han Bulvarını kazandırarak hem esnafımıza, hem de servisçi kardeşlerimiz için ulaşım kolaylığı sağlamış bulunmaktayız. Şehrimizde ki ulaşım sorunların çözümünde sivil toplum örgütleriyle işbirliği içindeyiz. Toplu ulaşım işinde çalışan esnafımızın da sorunlarını gidermek, halkımızın beklentilerine de cevap verecek şekilde çözümler getirmek için işbirliği içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerine Melikgazi İletişim Merkezi ile Scada Merkezini gezdiren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi iletişim ile Scada Merkezi‘nin çalışma sistemi hakkında bilgiler verdi.





İHA