Yazarlardan valiye ziyaret

TYB İzmir Şubesi Başkanı Mahir Adıbeş ziyaretin gecikmiş bir nezaket ziyaretinin ötesinde kültürle yakından ilgilenen İzmir valisi ile yeni dönemde yapılacak olan çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

İzmir valisi Erol Ayyıldız ise kamu yararına çalışan gönüllü bir kuruluş olarak Yazarlar Birliğinin çalışmalarını önemsediklerini, gençlik yıllarından yakından tanıdığı zaman zaman etkinliklerine ve faaliyetlerine katıldığı ifade etti.

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir şubesi yeni yönetim olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti

Türkiye Yazarlar Birliği İzmir şubesi yeni yönetim kurulu üyeleriyle İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret ederek İzmir kültür hayatıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

TYB İzmir Şubesi Başkanı Mahir Adıbeş ziyaretin gecikmiş bir nezaket ziyaretinin ötesinde kültürle yakından ilgilenen İzmir valisi ile yeni dönemde yapılacak olan çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarının kaydederek “ İzmir olarak gerçekten çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. Sayın valimiz kültürle çok yakından ilgili olduğunu görmek bize ayrı bir heyecan verdi. Valimizle yaptığımız ziyarette İzmir ilinin kültürdeki yapılması gereken çalışmalar ile ilgili oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Biz yani yönetim olarak üzerimizdeki bu kültür görevini en iyi şekilde yerine getirme konusunda ki kararlılığımız bir kere daha ifade ettik. Çalışmalarımızda valimizin milli vurgusu istikametinde yoğunlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

İzmir valisi Erol Ayyıldız ise kamu yararına çalışan gönüllü bir kuruluş olarak Yazarlar Birliğinin çalışmalarını önemsediklerini, gençlik yıllarından yakından tanıdığı zaman zaman etkinliklerine ve faaliyetlerine katıldığı Türkiye Yazarlar Birliğinin İzmir’deki çalışmaları hakkında bilgi alarak, yeni yeni çalışma alanlarında faaliyet gösterilmesini istedi.

İzmir valisini ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Adıbeş, Başkan Yardımcısı Naci Gümüş, Sekreter A. Levent Ertekin, Muhasip Zeki Buzgan ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özçeri’nin yanı sıra Denetim Kurulu üyeleri Sabahat Güner, Şaziment Duran ve Yeliz İrişoğlu hazır bulundu.

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