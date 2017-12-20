Yemliha’da planlanan hizmetler tamamlanıyor



Yemliha Mahallesi’nde pazar yeri yapımı, çevre düzenlemesi, yol ve asfaltlama çalışmalarını kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, kendisini sevgiyle karşılayan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Yemliha’ya yapılan çalışmalardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür eden vatandaşlar da, “Hizmetlerinizle mahallemiz daha da güzelleşiyor.” diyerek sevinçlerini dile getirdi.

Başkan Çolakbayrakdar, mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini belirterek, “İlçe merkezimizin yanı sıra kırsal mahallelerimize de ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapıyoruz. Çalışmalar kapsamında Yemliha mahallemize pazar yeri ve yeni yollar kazandırdık. Yapılan her hizmetin buradaki bölge sakinlerinin beğenisini kazanmış olduğunu gördük. 2017 yılında planladığımız hizmetlerin hepsini hemen hemen tamamlıyoruz. 2018 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında ise Yemliha sakinleriyle hasbıhal edip burada yapılacaklarla ilgili görüştük. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Hizmetlerimizle kırsal mahallelerin güzellikleri daha da artacak ve mahallelerimizin değerlerine değer katmaya devam edeceğiz.” diye noktaladı.

Kurum Haberi

