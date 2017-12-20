Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yemliha’da planlanan hizmetler tamamlanıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’nde yapımı devam çalışmaları yerinde inceleyerek, “2017 yılında planladığımız hizmetlerin hemen hemen hepsini tamamlıyoruz.” dedi.

Yemliha’da planlanan hizmetler tamamlanıyor

Yemliha Mahallesi’nde pazar yeri yapımı, çevre düzenlemesi, yol ve asfaltlama çalışmalarını kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet edip, hal hatır soran Başkan Çolakbayrakdar, kendisini sevgiyle karşılayan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Yemliha’ya yapılan çalışmalardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür eden vatandaşlar da, “Hizmetlerinizle mahallemiz daha da güzelleşiyor.” diyerek sevinçlerini dile getirdi.
Başkan Çolakbayrakdar, mevsim şartları elverdiğince Kocasinan’ın dört bir yanında çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini belirterek, “İlçe merkezimizin yanı sıra kırsal mahallelerimize de ihtiyaçlarına göre yatırımlar yapıyoruz. Çalışmalar kapsamında Yemliha mahallemize pazar yeri ve yeni yollar kazandırdık. Yapılan her hizmetin buradaki bölge sakinlerinin beğenisini kazanmış olduğunu gördük. 2017 yılında planladığımız hizmetlerin hepsini hemen hemen tamamlıyoruz. 2018 yılında yapılacak olan çalışmalar hakkında ise Yemliha sakinleriyle hasbıhal edip burada yapılacaklarla ilgili görüştük. Bize düşen de farklı ihtiyaçları olan vatandaşlarımızı mutlu edebilecek çözümler üretmek ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın beklentilerini hızlıca karşılamaktır.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Hizmetlerimizle kırsal mahallelerin güzellikleri daha da artacak ve mahallelerimizin değerlerine değer katmaya devam edeceğiz.” diye noktaladı.
Kurum Haberi
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.