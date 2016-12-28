Yılbaşında şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, “17 Aralık’ta hain terör saldırısında, 14 Askerimizin şehit 55 askerimizin yaralandığı Kayseri’mizde, din ve ahlak dışı hiçbir programın yılbaşında tertip edilmemesini istiyoruz.” dedi.



Ahmet Taş dernek binasında yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki cumartesiyi pazara bağlayan (31 Aralık 2016’yı 1 Ocak 2017’ye bağlayan gece) gece Miladi takvime göre Yılbaşıdır.

Hristiyan âlemine göre yılbaşı gecesi olan bu gece İslam tarihine göre de Mekke’nin fethedildiği günün gecesidir.

Yılbaşı gecesi aklıselim insanların, yaşadıkları bir yılın eksisi ve artısı ile vicdani muhasebesini yapıp, yaşayacağını umduğu bir sonraki yılın plan ve programını yaptığı bir gün olarak geçirilmesi, Allah’ın verdiği nimetlerin şükrünü düşünerek kendini hesaba çekmesi gereken bir gün ve gecedir.

Ne yazık ki! Müslüman bir toplum olup İslami hayata göre yaşamaya çalışan bir millet olmamıza rağmen, yüz yıla yakın bir zamandır ülkemizde ve toplumumuzda bizimle hiçbir alakası olmadığı halde 31 Aralık 1 Ocak arası gecede kumar oynama, gayri meşru eğlenceler tertip etme, piyango çekilişleri yapma, ticaret hanelerde toplum vicdanını rahatsız edici günah işlemeye yönelik, dansözlü danslı eğlenceler tertip ederek yılbaşı kutlamaları yapılmaktadır.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

Yılbaşı programları tertip edilmesin

“Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak diyoruz ki:

1. Yılbaşı sebebi ile Devlet eliyle kumar oynatmak olan, Milli Piyango çekilişini asla doğru bulmuyor, Milli Piyango çekilişi uygulamasının bir an önce uygulamadan kaldırılmasını istiyoruz.

2. Yılbaşı sebebi ile her türlü AVM merkezleri dâhil yılbaşı çekilişi reyonlarının uygulamaya konmamasını istiyor uygulayanları protesto ediyoruz.

3. Kayseri’de Forum Kayseri başta olmak üzere, hiçbir alışveriş merkezinin danslı eğlenceli toplum vicdanının kabul etmediği kılık kıyafetli sanatçılar ile yılbaşı programı tertip etmelerinden uzak durmalarını istiyoruz.

4. Huzur şehri olup, milli ve tarihi değerlerine bağlı olan 17 Aralık’ta hain terör saldırısında, 14 askerimizin şehit 55 askerimizin yaralandığı Kayseri’mizde, din ve ahlak dışı hiçbir programın yılbaşında tertip edilmemesini istiyoruz.

Taleplerimizin karşılık bulacağını umuyoruz

Taleplerimizin muhatabı Kayseri Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl emniyet Müdürlüğümüz ile kazancını Kayseri’nin vatansever erdemli insanlarından temin eden ticarethanelerimiz ve alışveriş merkezlerimizdir.

Bu vesile ile 2016 yılında vatanı uğruna kanlı terör saldırılarında hayatını kaybeden şehit komandolarımız, El Bab kuşatmasında şehit olan komandolarımız, 15 Temmuz kanlı darbe döneminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Milletimize Baş sağlığı diliyoruz.

Yılbaşı gecesi Şehitlerimizin kemiklerinin incitilmemesi için taleplerimizin karşılık bulacağını umuyor, gelecek 2017 yılının şehrimize, vatanımıza, milletimize, insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz”

Kurumsal Haber









