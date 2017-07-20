Yurt garantili tek devlet okulu



İlk kez bu yıl öğrenci alacak olan ERÜ Suna Yalçın Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu, devlet kurumu olmasına rağmen, öğrencilerine özel üniversitelerde olduğu gibi yurt garantisi sunacak. Meslek Yüksekokulu ile birlikte yeni açılacak olan Kredili Yurtlar Kurumu yurtlarında, öğrencilere beş yıldızlı otel formunda, 24 saat sıcak su ve wifi hizmeti verilecek.

Hayırsever Suna Yalçın tarafından yaptırılan yeni binada, ve gelişim teknolojilerine uygun projeksiyon ve benzeri donanımlarla eğitim verilecek. Bilişim hizmetleri için 30’ar kişilik 1 adet bilgisayar laboratuvarı, tam gün hizmet veren okuma salonu, konferans salonu, öğrenci kantini, öğrenci otoparkı, ayrıca dinlenme amaçlı kamelya ile birlikte yeşillendirilmiş temiz bir çevre düzenlemesine sahip okulda, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü; Pazarlama Programı Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü; Bankacılık ve Sigortacılık Programlarında eğitim verilecek.

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde olan, il merkezine 104 kilometre uzaklıktaki Meslek Yüksekokulu, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Elazığ gibi önemli şehirlerinin geçiş yolları üzerinde de yer alıyor.

İHA

