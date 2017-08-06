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17 YAŞINDAKi GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 17 yaşındaki bir genç boş arazide tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. 

17 YAŞINDAKi GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gülbayır köyünde S.Y.Ç.'nin boş bir arazide kafasından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y.Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, S.Y.Ç.'nin 4 gün önce intihar ettiği bilgisine ulaşıldı. S.Y.Ç.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

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YeşilhisarSİLAHTabanca
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