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Eğitimli aileler belgelendi

Yeşilhisar'da eğitimlere katılan aileler belgelerini düzenlenen tören sonrasında aldı.

Eğitimli aileler belgelendi
Eğitim sonrasında düzenlenen törene Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ünal, Develi Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Yavuz Türkmen ve Müdür Yardımcısı Hasan Kılınç ve aileler katıldı. Aile Eğitimine katılan ailelere belgelerini Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ünal takdim etti.
Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ünal, "Yeşilhisar'da bu eğitimlere Yeşilhisar Belediyesi de büyük katsı sağladı. Önümüzdeki süreçte Develi Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde güzel çalışmalara imza atmak için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.


İHA
 
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