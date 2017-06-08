Şeker Sofrasına Yeşilhisar'da büyük ilgi

İftarın ardından bir konuşma yapan Yeşilhisar Kaymakamı İbrahim Gültekin, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ayda, bu mübarek günde bizleri bir araya getiren Kayseri Pancar kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanına, Kayseri Şeker'e teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Tüm ülkemiz, çiftçilerimiz ve Yeşilhisarımız için bu birlikteliğin önemine inanıyoruz. bu mübarek Ramazan ayı yüzü suyu hürmetine bu yıl bol mahsullü, bol kazançlı bir dönem olmasını temenni ediyorum. Cenabı Allah bizi bu mübarek güne ulaştırdığı gibi İnşallah nice Ramazanlara ve Bayramlara kavuşturmasını diyorum” dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz de, “Layıkıyla, hakkıyla bu şeker ailesini, pancar ailesini temsil eden, yıllardır bu konuda emek veren kıymetli yöneticilerimiz yapılan genel kurulda başarılı bir şekilde sonuçlandırdılar. Kayseri Şeker Fabrikası bölgemize, yöremize çok ciddi katkıları olan bir işletmedir. Bu işi bilen, bu işe sahip olan, bu işin geleceğinde planlaması olan ve her türlü tedbirini alan bir ekibin elindedir. Allah onlardan razı olsun. Sayelerinde Pancar değerini ve kıymetini buldu. Çiftçimiz parasını zamanında alıyor. Dolayısıyla Şeker Fabrikası değerli kişilerin ellerindedir. Güzel hizmetlerini devam ettiriyor. Pancar kooperatifine, Kayseri Şeker Fabrikasına Yeşilhisar'da bize güzel bir ramazan akşamı yaşattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, “Yeşilhisar'ın en güzel mekanlarından birisinde kurulan Şeker Soframızda görüyorum ki bütün aile fertleri çoluk çocuk yaşlı genç hep birlikte buraya teşrif etmişsiniz. Büyük Kayseri Şeker Ailesinin gerçekten güzel bir görüntüsünü sergiliyorsunuz. Buraya kadar zahmet edip geldiğiniz ve soframızı şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyor ve bu vesile ile Ramazanınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek bir ayı hep birlikte doya doya yaşıyoruz. İbadetlerimizi yapıyoruz. Yardımlaşma duyguları en üst düzeye çıkıyor. Ramazan ayının bize bahşetmiş olduğu en güzel taraflarından bir tanesi de böyle birlik ve beraberlik içerisinde böyle bir sofrada buluşmak. Bu güzelliği de bize yaşama fırsatı verdiği için Cenab-ı Allaha şükürler olsun. Aşağı yukarı 12 -13 gün oldu yapılan son Genel kurulumuzda daha önceki genel kurullarımızda olduğu gibi kadın çiftçilerimiz de coşkuyla geldiler katıldılar. Desteklerini ortaya koydular. Bu kayseri Şeker fabrikası ve pancar kooperatifine sahip olduklarını ortaya koydular. Kadın eli değince işin şekli daha değişiyor, daha bir güzelleşiyor, daha bir ciddiyet oluşuyor. Onun için de siz değerli çiftçilerimiz ve Kadın çiftçilerimizin bu ilgisinden sahiplenmenizden, bize inanmanızdan ve güvenmenizden memnunuz. Sizin bu inancınıza ve güvencinize layık olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.