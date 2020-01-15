Yeşilhisar’a hizmet edecek yeni hizmet araçları, belediye binası önünde düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, Ford Metinler Genel Müdürü Mehmet Güler ve şirket temsilcileri, meclis üyeleri ile Yeşilhisar’lı vatandaşlar katıldı.







Programda yeni alınan 2 adet çöp kamyonu, 3 adet Ford transit pikap, 1 adet Ford Courier, 1 adet traktör ve geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi tarafından belediyenin araç filosuna kazandırılan cenaze taşıma araçları tanıtıldı. Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “9 ay önce besmele çekerek başladığımız bu yolda hizmetlerin en iyisini sunabilme adına çalışmalar ve dokunuşlar yaptık. Biz Bu araçları kiracı olarak değil de araç sahibi olalım Belediyemize kazandıralım düşüncesi yola çıktık. Araçlarımızı kira öder gibi taksitlerle almış bulunuyoruz ve kiracıya ödediğimiz kira miktarından daha düşük bütçe ile 3 yıl gibi kısa sürede ödemeleri tamamlanmış olup araçların tamamı belediyemiz araç filosuna ait olacak. İlçemize en güzel hizmetleri kaliteli ve yerinde ulaştırabilmenin gayretinde olacağız. Her Noktada Beraberliğin, Kardeşliğin ve bağlılığın yoğun olduğu ilçemize hizmet etmeyi seviyor Rabbime de memuriyetimizden sonra kendi ilçeme hizmet etmeyi nasip ettiği için şükrediyor yeni araçlarımızın da ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



