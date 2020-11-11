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GELECEĞE NEFES KAPSAMINDA YEŞİLHİSAR’DA FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yeşilhisar’da Yenişehir mahallesinde bulunan çamlık mevkiinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikim organizasyonu gerçekleştirildi.

GELECEĞE NEFES KAPSAMINDA YEŞİLHİSAR’DA FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Organizasyona İlçenin Belediye Başkanı Sayın Halit TAŞYAPAN, İlçe Kaymakamı Sayın Fatih BAYRAM, İlçe protokolü, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Sayın Halit TAŞYAPAN konuyla ilgili ‘’Geçtiğimiz yıl başlayan ve Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirlenen bugünde ‘’Geleceğe Nefes Ol’’ sloganıyla bizde fidanlarımızı diktik. Burada ilçemiz için geleceğimiz için en büyük yatırımı yapıyor toplamda 3.200 adet fidanı ilçemizde toprakla buluşturuyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)‘’ Kıyametin Kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’’  buyurmakta bu kıymetli sözü hatırlayarak diktiğiniz ağacın, meyve ağacı ise meyvesinden, gölgesinden, yaprağından, odunundan her kim olursa olsun faydalanıyor. Dikilen fidanların yaşaması temennisiyle ve berekete vesile olmasını diliyorum.'' dedi
 

Haber Merkezi

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