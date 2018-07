 İçmecenin Suyu Hastalıklara Şifa Oluyor

Türkiye’nin en etkili doğal su kaynaklarından biri olduğu söylenen İçmece Tesisleri şifalı suyuyla sindirim sistemi, böbrek ve safra kesesi rahatsızlıkları, mide ve bağırsak parazitleri, idrar yolu enfeksiyonları, eklem hastalıkları gibi hastalıklara iyi geliyor. Bu hastalıkların yanı sıra kemik sağlığına da faydalı olduğu düşünülen İçmece Şifalı Su Tesislerinden vatandaş oldukça memnun. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası olan tesiste ticari üniteler, apart oteller, nitelikli peyzaj ve yeşil alanlar, sosyal donatı alanları yer alıyor. Tesise olan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, İçmece’nin sağlık turizmi noktasında Türkiye’de bir marka olduğunu söyledi.



Akdeniz, “Sağlık Bakanlığı onaylı İçmece suyumuz birçok hastalığa şifa olmaktadır. Sadece Türkiye’den değil dünyanın her köşesinden insanlara şifa dağıtıyor. Geçmişten günümüze bin bir derde deva. Tesisimizi ziyaret eden vatandaşlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. İçmeceye kazandırdığımız tesisimizle konuklarımızın hem günübirlik hem de uzun süreli konaklayabilecekleri apart otellerimizi hizmete açtık. İnsanlarımız şehrin gürültüsü ve stresinden uzak adeta bir tatil köyü ortamında şifa buluyor. Geliştirdiğimiz proje ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Kapadokya'nın içinde olan ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Doğal ve kültürel tarihi mirası ve güzellikleri ile bir turizm merkezi olan Yeşilhisar’ımız uygulayacağımız nitelikli turizm projeleri ve çalışmaları ile yakın gelecekte turizmden daha fazla pay alacak” şeklinde konuştu.[Kurumsal]