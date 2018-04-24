“Meteler” filmi Yeşilhisar’da çekiliyor

TSK’nın Burseya dağını ele geçirmesinin canlandırıldığı sahnelerin çekimleri yapılırken İlçe Kaymakamı Onur Yılmazer, Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konak, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı film setine konuk oldu.

İçmece Şifalı Su Merkezinde bulunan otelde konuk edilen çekim ekibi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz’e teşekkür etti.

Filmde tanıtım amaçlı kullanılan tamamen öz kaynaklarımızla üretilen Milli Piyade Tüfeğini inceleyen Belediye Başkanı Akdeniz, “Filmin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir proje. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak beyaz perdeye taşınır. Bu vesile ile bir kez daha Mehmetçiğimize ve Şanlı Ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.



Kurum Haberi



