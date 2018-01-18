Yeşilhisar doğalgaz kullanmaya başladı

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından itibaren altyapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayserigaz, 5 ay gibi kısa süre içinde çalışmalarını tamamladı. Kayserigaz ve Yeşilhisar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 30 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Doğalgaz Verme Töreni ile doğalgaza kavuşan Yeşilhisar, güvenilir, çevreci ve ekonomik bir yakıt olan doğalgazı kullanabilmek için başvurulara başladı. Yeşilhisar’da doğalgaz kullanımına başlayan ilk evin kombisi Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz tarafından açıldı. Cumhuriyet Mahallesinde oturan Durmuş Kendir ve Kadın kendir çifti ilçede doğalgaz kullanan ilk aile oldu. Kendir çifti doğalgaz ateşinde demledikleri çayı Başkan Akdeniz’e ikram ederek bu güzel hizmet için teşekkür ettiler.

Doğalgaz Kullanım Belgesini aileye takdim eden Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz yaptığı açıklamada: “Doğalgaz, insanımıza ve çağımıza yakışan bir enerjidir. Kolaylığı, temizliği ve ekonomisi ile kullanılması gereken bir enerji olan doğalgaz ilçemize hayırlı olsun. Kısa sürede ilçemizi doğalgaza kavuşturan Kayserigaz’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Doğalgazı halkımız iyi günlerde kullansın” dedi.

Kayserigaz yetkilileri, 23 km çelik hat, 67 km Polietilen Hat, 42 km servis hattı döşenerek toplamda 18 milyon liralık yatırım yapılan Yeşilhisar’da, halkı doğalgaz konforuna kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve 2018 yılında yeni yatırım bölgeleri için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

İHA