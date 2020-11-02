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YEŞİLHİSAR’A TURİZMCİLERDEN ZİYARET

İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından 55 kişilik Turizm, Seyehat ve Otel Sahiplerinin katılımlarıyla Yeşilhisar’a bağlı Erdemli ve Soğanlı Vadilerine ziyaret gerçekleştirildi.

YEŞİLHİSAR’A TURİZMCİLERDEN ZİYARET
Yeşilhisar Belediye Başkanı Sayın Halit TAŞYAPAN, İlçe Kaymakamı Sayın Fatih BAYRAM, İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Dr. Şükrü DURSUN, TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurul Başkanı Sayın Ali Emre MART, Kayseri Seyehat Acentaları birliğine bağlı 55 kişilik Turizm ve Otel Sahiplerinin katılımıyla Yeşilhisar’daki Erdemli ve Soğanlı vadilerinde turizmi canlandırma ve tanıtma adına ziyaretlerde bulundular.
 
Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN ‘’Bölgemizde bulunan turizm değerlerinin tanıtılması, geliştirilmesi ve turizm yatırımcılarının bölgeyi tanıması adına yapılan organizasyonda, İl Kültür Turizm Müdürümüz başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız’’ dedi
 

Haber Merkezi

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