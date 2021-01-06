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YEŞİLHİSAR’DA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN ilçenin Kuzey, Mahmudiye ve Fatih mahallelerinde devam eden kaldırım ve çevre düzenleme çalışmasını yerinde inceleyerek çalışanlar ile hasbihal etti.

YEŞİLHİSAR’DA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR
İlçeme ve halkıma hizmet etmeyi seviyorum diyen Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN ‘’Bismillah diyerek başladığımız Fatih ve Mahmudiye mahallemizden sonra Kuzey mahallemizin de yaya yürüyüş ve kaldırım yolunun çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Halkıma hizmet etmeyi seviyor hava şartları da müsaade ettikçe ilçemize hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Çalışmalardan dolayı çevrede oluşan rahatsızlığa karşı sabır gösterdikleri için ilçe halkımıza da ayrıca teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun. ‘’ dedi
 

Haber Merkezi

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