YEŞİLHİSAR’DA ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN ilçenin Kuzey, Mahmudiye ve Fatih mahallelerinde devam eden kaldırım ve çevre düzenleme çalışmasını yerinde inceleyerek çalışanlar ile hasbihal etti.

06 Ocak 2021 Çarşamba 15:04