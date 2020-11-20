YEŞİLHİSAR’DA DOĞAL FIRINDAN DOĞAL EKMEKLER Yeşilhisar’ın kırsal mahallelerinde belediye tarafından yapılan fırınlarda ekmek yapımı doğal yollarla sofralara geliyor.

Mahalleli hanımlar marifetli elleriyle hem geleneği yaşatıyor, hem de dayanışmanın güzel örneğini gösteriyorlar.



Yeşilhisar Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde tamamlanmış olan fırınlar sonbahar aylarında da yanmaya devam ediyor. Belediye tarafından son bir yıl içerisinde 5 kırsal mahalleye yapılan 5 fırında ekmekler ve yemekler yapılmaya başlandı. Taş fırında ekmeğin, yanan kor ateşte ise çömlekte kuru fasulyenin tadının ayrı olduğunu dile getiren mahalle sakinleri fırınlar Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN’a ve ekibine teşekkür etmeyi ihmal etmiyorlar.

Çalışmalarına devam eden Yeşilhisar Belediyesi gerek tadilat gerekse yeniden fırın yapımlarına devam ediyor.



Haber Merkezi