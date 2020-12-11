YEŞİLHİSAR’DA HALI SAHA YAPIMI TAMAMLANDI Yeşilhisar Belediyesi kırsal mahallelere hizmet etmeye devam ediyor. İlçenin Gülbayır ve Kavak mahallesinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan halı sahalar tamamlandı.

Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN, Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Mustafa ÇEÇEN ve Belediye Meclis Üyesi Sayın Bayram ÇAKIR ile halı sahaları yerinde inceledi.



Başkan TAŞYAPAN konuyla ilgiliolarak ’’Mahallelerimizde hemgençlerimizin boş vakitlerinde kötü alışkanlıklara yönelmemesi daha çok spor ile zaman geçirmesi hem de sporseverler için mahallelerimize halı sahalarımızı kazandırıyoruz. O yüzden de bu tür projelere diğer hizmetlerimizin yanında önem veriyoruz. Zeminin betonundan yan tellerine ışıklandırmasından halısına kadar her şeytamamlanmış durumda mahalleli halkımıza hayırlı olsun.

Ben desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh BÜYÜKKILIÇ’a ve ekibine teşekkür ediyorum.Tekrarilçemize ve mahalle halkımıza hayırlı olsun’’ dedi



Haber Merkezi