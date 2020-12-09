YEŞİLHİSAR’DA SALGINA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR Salgının ülkemize geldiği günden bu zamana kadar Yeşilhisar Belediyesi hummalı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit TAŞYAPAN ‘’ Salgının yayıldığı ilk günden çalışmalarımıza başlayarak İlçe Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir araya gelerek bir ekip oluşturup maske dikimlerine başladık. Belediye olarak maskenin sarf malzemelerini karşılayarak büyük sorumluluk sahibi olduk. Ürettiğimiz maskelerimizi vatandaşlarımıza ve esnafımıza dağıtarak halkımızın yanında olduk. Diğer yandan tüm ilçe çapında Camiler, okullar, kamu kurum ve kuruluşları, eczaneler ve sivil toplum kuruluşlarını yani vatandaşlarımızın temasta bulundukları her bir alanda dezenfektan çalışması yaptık. Vefa Sosyal Destek grubunda bulunan Belediye personellerimiz ile evinden çıkamayan vatandaşlarımızın her bir ihtiyacına cevap verebilmek için gece gündüz demeden hizmet ettik. Ben Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına daha çok dikkat ederek salgınla olan mücadelemizi başarılı bir şekilde sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Rabbimden böylesi bir hastalığı biran önce başımızdan göndermesini temenni ediyor hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum.’’ Dedi



Haber Merkezi