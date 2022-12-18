kaliteli bir çevre için yatırımlar devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar ile yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

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  • 18.12.2022 11:29
  • Güncelleme: 18.12.2022 11:51
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kaliteli bir çevre için yatırımlar devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar ile yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi atıkların, şehrin farklı noktalarında çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, hızlı ve ekonomik bir şekilde bertaraf edilmesi için birçok çalışma yürütüyor. ‘Yarının Kayseri’si için’ ilçe belediyeleri ile koordineli olarak çevre kirliliğini minimuma indirme noktasında çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi ve ekipleri, kentte çevrenin korunmasına yönelik hizmetler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi 3 adet Katı Atık Transfer İstasyonu yapımını gerçekleştirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde 1 milyon 100 bin ton evsel, 200 bin ton evsel nitelikli üretim atığı bertaraf etti. Öte yandan Büyükşehir, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde elektrik üretiminde kurulu gücü 5,7 megavattan 11,7 megavata çıkarttı ve 75 milyon metre küp deponi gazının atmosfere salınımını engelleyerek 150 milyon kilovat yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretti. Büyükşehir belediyesi, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına yaptığı çalışmalar ile bu doğrultuda Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde hizmet binaları Sıfır Atık Belgesi de aldı.

Öte yandan büyükşehir belediyesi tarafından ilçe belediyeleri ve talep eden kamu kurumlarına sıfır atık toplama takım desteği sağlandı. Şehrin 4 farklı noktasında hafriyat döküm sahaları ile 3,6 milyon ton gelişi güzel dökülen hafriyat yönetildi ve 206 bin metrekare tahrip olmuş mera alanı ve hazine arazisinin doğaya yeniden kazandırılması çalışmaları başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi çevre zabıta ekipleri ile 2 bin 460 adet kaçak hafriyat denetimi de gerçekleştirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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