'1 Yazar 1000 Öğrenci Buluşmaları' Devam Ediyor

Vali Gökmen Çiçek'in tensipleriyle kurulan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) bünyesinde düzenlenen '1 Yazar 1000 Öğrenci Okul Buluşmaları'na Melikgazi Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Melikgazi Kilim Sosyal Bilimler Lisesi'nde başlandı.

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  • 13.12.2022 10:01
  • Güncelleme: 13.12.2022 10:16
'1 Yazar 1000 Öğrenci Buluşmaları' Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vali Gökmen Çiçek’in tensipleriyle kurulan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) bünyesinde düzenlenen ’1 Yazar 1000 Öğrenci Okul Buluşmaları’na Melikgazi Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Melikgazi Kilim Sosyal Bilimler Lisesi’nde başlandı.

Program öncesi konuk yazar Tahir Fatih Andı’nın kitapları, Vali Gökmen Çiçek tarafından öğrencilere hediye edildi. Öğrencilerin kitapları önceden okuyarak katıldığı konferansta, İstiklâlden İstikbâle Öncü Kadınlar ve İstiklâlden İstikbâle Öncü Öğretmenlerle Öncü Öğrencilerden bahseden yazar, millî manevî şahsiyetler üzerinden millet bilinci hakkında önemli mesajlar verdi. Öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği bu konferanslar KAYDEM tarafından yapılan planlama çerçevesinde 23 Aralık Cuma gününe kadar Kayseri’de bulunan 20 lisede devam edilecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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