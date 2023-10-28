'100. yıl' coşkusu zirve yaptı

Talas Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak planlanan programlarına devam ediyor. Festival Talas 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde bu kez de Talas’ın simgelerinden olan Ali Dağı’nın zirvesine ‘T.C. 100’ yazısı yazıldı. 40 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe sahip olan yazı, ilçenin her yerinden görülebiliyor.

Yıl boyunca cumhuriyetin 100. yılına özel olarak birçok etkinliğe imza atan Talas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yaklaşırken ilçenin dört bir yanında etkinliklerine hız verdi. 100. yıl çerçevesinde Talas’ın dört bir yanını Türk Bayrakları ile süsleyen Talas Belediyesi, ilçenin en yüksek noktası olan Ali Dağı’nın zirvesine de ‘T.C. 100’ yazısı yazdı.

Eski bir geleneği sürdürdüklerini dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın; “Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutluyoruz. Bugüne kadar birçok etkinlik ve program gerçekleştirdik. Şimdi de Ali Dağı’nın zirvesine taşlarla ‘T.C. 100’ yazısı yazdık. Bu eski bir gelenek. Her yıl Cumhuriyetin kaçıncı yılıysa o yazılıyor. Bu yıl da 100. yıla ulaştık ve biz de Talas Belediyesi olarak zirveye, ‘T.C. 100’ yazdık. Yani Cumhuriyet coşkusu Talas’ta zirve yaptı” dedi.