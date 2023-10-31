'100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla' Fotoğraf Sergisine yoğun ilgi

Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" Fotoğraf Sergisi yoğun ilgi görüyor.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğrafların günümüze uyarlandığı ve 81 il 16 şehir hastanesinde vatandaşla buluşan "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla’" Fotoğraf Sergisine Kayserililer ilgi gösteriyor. Anadolu’da İslami döneme ait en eski hastane ve dünyanın ilk tıp fakültesi olma özelliğiyle öne çıkan, Mimar Sinan Parkı içerisindeki Gevher Nesibe Darüşşifası ve Tıp Medresesi’nde açılan sergiyi gezen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, vatandaşları sergiyi görmeye davet etti.

Serginin 3 Kasım’a kadar açık olacağı belirtildi.